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بالفيديو.. الشايب يستعيد ذكريات سميرة توفيق

بالفيديو.. الشايب يستعيد ذكريات سميرة توفيق
سلوى سعيد(صدى):

تفاعل عدد من نشطاء موقع اليوتيوب، مع فيديو طريف لمواطن مسن وهو يضرب على الطبلة ” الطار ” ، وهو يردد أغنية الفنانة القديرة سميرة توفيق ” وحوح واني بردانه ” .

حيث حقق مقطع الفيديو أكثر من 500 ألف مشاهدة على اليوتيوب؛ في حين علق بعض ممن شاهد الفيديو، بالقول : ” الشايب استعاد ذكريات سميرة توفيق أيام شبابها ” .

وذلك في إشارة إلى الوقت الذي كان التلفزيون السعودي، يعرض أغانيها حتى أواخر السبعينات الميلادية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2978 ] نشر منذ 3 ساعات

مشكله هذا الوحوح لو جاء للشيبان- يوحوح النص العلوي منه-يعني يوحوح لوحده-راحت سميره توفيق وتركت وحوحتها بقلوبهم-

[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 2 ساعتين

الشايب يستعيد ذكريات سميرة توفيق

— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين

خربها في الاخير

[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله الله كانت غمزة عيون سميرة توفيق تطيح الطير من السماء

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