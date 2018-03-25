بالفيديو.. الشايب يستعيد ذكريات سميرة توفيق
تفاعل عدد من نشطاء موقع اليوتيوب، مع فيديو طريف لمواطن مسن وهو يضرب على الطبلة ” الطار ” ، وهو يردد أغنية الفنانة القديرة سميرة توفيق ” وحوح واني بردانه ” .
حيث حقق مقطع الفيديو أكثر من 500 ألف مشاهدة على اليوتيوب؛ في حين علق بعض ممن شاهد الفيديو، بالقول : ” الشايب استعاد ذكريات سميرة توفيق أيام شبابها ” .
وذلك في إشارة إلى الوقت الذي كان التلفزيون السعودي، يعرض أغانيها حتى أواخر السبعينات الميلادية.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2978 ] نشر منذ 3 ساعات
مشكله هذا الوحوح لو جاء للشيبان- يوحوح النص العلوي منه-يعني يوحوح لوحده-راحت سميره توفيق وتركت وحوحتها بقلوبهم-
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشايب يستعيد ذكريات سميرة توفيق
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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ابوسيكل[ عدد التعليقات: 811 ] نشر منذ 2 ساعتين
خربها في الاخير
مغابش[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الله كانت غمزة عيون سميرة توفيق تطيح الطير من السماء