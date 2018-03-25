بالفيديو.. الشايب يستعيد ذكريات سميرة توفيق

سلوى سعيد(صدى):

تفاعل عدد من نشطاء موقع اليوتيوب، مع فيديو طريف لمواطن مسن وهو يضرب على الطبلة ” الطار ” ، وهو يردد أغنية الفنانة القديرة سميرة توفيق ” وحوح واني بردانه ” .

حيث حقق مقطع الفيديو أكثر من 500 ألف مشاهدة على اليوتيوب؛ في حين علق بعض ممن شاهد الفيديو، بالقول : ” الشايب استعاد ذكريات سميرة توفيق أيام شبابها ” .

وذلك في إشارة إلى الوقت الذي كان التلفزيون السعودي، يعرض أغانيها حتى أواخر السبعينات الميلادية.