3 علامات تشير إلى تلاعبه بك عاطفيا

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية أنه تحت تأثير الحب، قد لا تنتبهين إلى أنك في علاقة مع رجل يتلاعب بكِ عاطفياً، ولكن مع مرور الوقت، وتكرار التصرفات، تبدئين بملاحظة خطأ في الأمر .

إليك 3 علامات تدلّ على أنكِ في علاقة مع رجل يتلاعب بكِ عاطفياً..

1- يحاول عزلك عن العالم

الرجل الذي يتلاعب بكِ سيحاول دائماً إبعادك عن الآخرين، العزلة هي طريقة شائعة للسيطرة على شخص آخر، وهي الخطوة الأولى في إساءة المعاملة.

ستجدينه يغذّي عقلك طول الوقت بأفكار سلبية عن المحيطين بكِ في حياتك، خاصة الأشخاص الذين يدعمونك، ويُحتمل أنهم يستطيعون حمايتك من تأثيره، فجأة يصبحون غير محل للثقة!

سيحاول تسميم علاقاتك بالآخرين، وإقناعك أنه هو فقط من يستحق ثقتك، في البداية سيلعب دور الفارس الذي يحاول حمايتك، وما أن يحقق هدفه، ويعزلك عن الجميع، يبدأ بتحطيم ثقتك بنفسك، والتحكّم في حياتك، وحينها لن يكون هناك أي شخص لحمايتك أو دعمك.

2- يشعرك بالخوف والتهديد

المتلاعب يريد الدخول إلى عقلك، يحكم السيطرة عليكِ، لذلك ستجدينه يستخدم التهديد المستمر بالعواقب السلبية التي ستحدث إن تحدّثتِ أو حاولتِ الحصول على حريتك، كالتهديد بفقدان أطفالك، أو الدعم المادي.

3- يُشعركِ بالذنب

في كل مرة تحاولين الخلاص من هذه العلاقة المؤذية، وحالما يشعر الطرف الآخر بفقدان السيطرة عليكِ، يبدأ بالتهديد بإيذاء نفسه، أو يحاول أن يُشعرك بأنكِ تهملين الجانب الرومانسي في حياتكما، وهكذا تبدأ دورة الابتزاز العاطفي، حيث تشعرين أنكِ المسؤولة عن أي ضرر يحدث لشريكك أو للعلاقة، حتى أنه يمكن أن يؤذي نفسه بالفعل حتى يلقي اللوم عليكِ، فتشعرين بالذنب، ولا ترحلين، ثم يستعيد السيطرة عليكِ مرة أخرى.