بالفيديو.. نهاية مروعة لرجل حاول التفريق بين ثورين يتناطحان
تعرض رجل هندي لحادث مأساوي حيث وقع ضحية لمحاولته التفريق بين ثورين يتناطحان.
حيث حاول الرجل الفصل بين رأسي الثورين محاولا إبعادهما عن بعضهما البعض، لكن أحدهما لم يعجبه تدخله فقام بنطحه بقرنيه من الخلف ليسقط أرضا.
وعلقت وسائل إعلام هندية على الفيديو المتداول الذي رصد الواقعة ، مؤكده أن أصحاب الحيوانات يتركونها تبحث عن الطعام بالشارع لتوفير أموال إطعامها مما يعرض المارة خاصة الأطفال للخطر.
الحربي[ عدد التعليقات: 621 ] نشر منذ 2 ساعتين
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، ⬅️🐃👳🏻🐃➡️ ما يتدخّل بشؤون الثيران 😂😂😂 إلا شخص سكران 😂😂😂
مع وافر المحبة .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 2 ساعتين
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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