بالفيديو.. هوشة غريبة لـ 3 شبان سعوديين مع ” Hulk ” بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي هوشة غريبة لـ 3 شبان خليجيين قيل أنهم سعوديين مع مجسم ” Hulk ” بالكويت.

وأظهر المقطع المتداول اليوم الأحد أحد الشبان وفي يده شيئا يبدوا أنه قطعة خشبية مهددا المجسم بالضرب بطريقة طريفة، في الوقت الذي يمسك زملاؤه برجل المجسم.

ولم يتسن التأكد من جنسية الشبان بالضبط، إلا البعض قال إن المقطع صور داخل مجمع الأفنيوز بالقرب من السينما في الكويت.