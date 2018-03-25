مؤسس فيسبوك يقدم اعتذارا صحفيا للبريطانيين

نورة الشهري(صدى):

قدم مؤسس فيسبوك ” مارك زوكربرج ” للبريطانيين اليوم الأحد، اعتذار عن ” خيانة الأمانة ” ، بنشره إعلانات على صفحة كاملة في الصحف البريطانية بعد أن حصلت شركة استشارات سياسية إلى بيانات عن 50 مليون مستخدم.

وجاء في الإعلان الموقع باسم زوكربرج ” علينا مسؤولية حماية معلوماتنا.. وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحقها “.

ويواجه فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، تدقيقا متزايدا من الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد مزاعم عن أن شركة الاستشارات السياسية كمبردج أناليتيكا حصلت بشكل غير مشروع على معلومات عن المستخدمين لإعداد تحليلات عن الناخبين الأمريكيين استخدمت فيما بعد للمساعدة في انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.

وظهر الإعلان الذي حمل شعارا صغيرا لفيسبوك في أعداد اليوم الأحد ومنها الأوبزرفر وهي واحدة من الصحف التي أدت تغطيتها للقضية إلى دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة.

وقال زوكربرج إن تطبيقا أعده باحث جامعي ” سرب بيانات ملايين المستخدمين في عام 2014 “.

وأضاف ” هذه خيانة أمانة وأنا أعتذر عن أننا لم نبذل مزيدا من الجهد في ذلك الوقت ” مكررا اعتذارا قدمه الأسبوع الماضي في أحاديث تليفزيونية أمريكية.