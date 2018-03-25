فيديو مؤثر لشخص ينقذ صديقه ” الأصم ” قبل لحظات من دهسه

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو مؤثرًا ، يظهر فيه رجلًا يقوم بتنظيف قضبان السكة الحديد، اتضح من خلال الفيديو أنه ” أصم ” ، حيث لم يسمع صوت القطار الذي كاد أن يدهسه، لولا أن سارع صديقه بإنقاذه قبل لحظات من قدوم القطار.

وحاز الفيديو الذي جسد أروع معاني الإنسانية والصداقة الحقيقية، على إعجاب العديد من رواد موقع ” تويتر ” ، الذين انهالوا عليه بالردود والتعليقات، حيث غرد أحدهم: ” لا اله الا الله.. صحيح يوم قالوا صديقًا صدوقًا صادق الوعد منصفي ” .