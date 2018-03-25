الأهلي يحذر محترفيه قبل مواجهة كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

حذرت إدارة النادي الأهلي لاعبيها المحترفين من عدم العودة في الموعد المحدد لهم؛ عقب نهاية المباريات الودية الدولية لبلادهم في إطار الاستعداد للمونديال.

ووجه النادي التحذير لكلا من المصري مؤمن زكريا، والاسترالي مارك ميلغيان والسوري عمر السومة، حيث عاد المحترف التونسي محمد أمين بن عمر إلى جدة عقب تعرضه للإصابة ومغادرة معسكر المنتخب.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التوقف الدولية الثلاثاء 27 مارس المقبل حيث سيعود اللاعبين الأربعة للانتظام فى التدريبات.

وقالت الإدارة إنه في حال تأخر أي لاعب عن الحضور في الوقت المحدد، سيعاقب، فى ظل ارتباط الفريق الأهلاوي بمباراة هامة يوم 30 مارس مع الفيصلى فى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.