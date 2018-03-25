بالفيديو.. عسيري: قطر ليست مهمة لنناقشها في اجتماعاتنا

طلال الضوي(صدى):

أوضح أحمد حسن محمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، والمتحدث باسم القوات المشتركة في عملية عاصفة الحزم سابقًا، أن قضية قطر لم تتم مناقشتها مع ترامب؛ لأنها ليست مهمة بما فيه الكفاية لهذه الأنواع من الاجتماعات.

وأكد عسيري أن أن المملكة لا تهدف من وراء العمليات العسكرية في اليمن سوى تحقيق الاستقرار والأمن بشكل رئيسي، قائلًا: ” الاتفاق الذي أبرمناه مع أصدقائنا في واشنطن هو أننا سنواصل العمل معًا من أجل استقرار المنطقة ضد الجماعات الإرهابية أو المتطرفين أو تلك الدول التي لديها أيديولوجيات تقوم بتصديرها خارج حدودها. ”

وأشار عسيري إلى: ” نريد استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة تثبيت الحكومة الشرعية باليمن، ودفع الميليشيات إلى العودة لطاولة المفاوضات، لم تختف مؤسسات الدولة، رؤيتنا الدولية هي العمل مع جميع الدول والأمم المتحدة، باستثناء واحدة: لا يمكننا التعاون مع إيران. ”