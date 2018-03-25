بالفيديو.. لص غبي يتسلل لسرقة محل بقناع شفاف

نيودلهي(صدى):

تمكنت الشرطة الهندية من القبض على لص غبي بسهولة ، عقب تسلله لمتجر لبيع الهواتف الذكية في كانياكوماري الهندية محاولا إخفاء وجهه بكيس بلاستيكي شفاف.

حيث لم يكتف اللص الغبي بوضع الكيس البلاستيكي الشفاف لإخفاء وجهه بل ترك بصمات أصابعه على الأسطح الزجاجية داخل المتجر.

والغريب أن الرجل ظهر وهو يرفع قناعه الشفاف عدم مرات أمام كاميرات المراقبة ، ما أتاح للشرطة سهولة القبض عليه .