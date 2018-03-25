بالفيديو.. رجل يعتدي على سيدتين بلا مبرر والشرطة تبحث عنه

نيويورك(صدى):

تبحث شرطة مدينة نيويورك عن رجل همجي، اعتدى بعشوائية على سيدتين في غضون 5 دقائق من الهجوم الأول.

وظهر ذلك الاعتداء في شريط فيديو مروع للحادث، حيث أن الرجل المجهول الهوية قد قام بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، ورميها على الأرض قبل أن يهرب بالقرب من سوق ” تريبيوزيو” للحوم في بروكلين.

وبعد خمس دقائق فقط، اعتدى نفس الرجل على امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، في محطة للحافلات بالقرب من السوق.

وعندما حاولت الضحية الهرب قام الرجل بسحب ملابسه مرة ثانية، ولكمها في وجهها، مما تسبب في تمزق شفتيها.

ولمشاهدة الفيديو هنا .