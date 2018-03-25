بالفيديو.. مواطن يوثق وضع زوجته لحذائها في الثلاجة ويتعجب من السبب
وثق مواطن بمقطع فيديو وضع زوجته لحذائها داخل ” فريزر ” الثلاجة في المنزل، متعجباً من فعلها وما الغرض منه.
وعلق المواطن على المقطع بطريقة طريفة، مشيراً إلى أنها دكتورة وفعلت هذا الأمر، ولا أعرف ماذا تريد من وضعها الحذاء داخل الثلاجة.
ودافع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن الزوجة، مؤكدين أن ما فعلته يدل على ذكائها لأنه مبنى على نظرية ” معامل التمدد الحجمي للسوائل ” لكي يتم توسيعه بوضع أكياس مياه داخله لتتجمد وتوسع الحذاء في حال كان ضيقاً بعض الشيء.
فيديو / مواطن يتعجب من وضع زوجته لحذائها «أجلكم الله» داخل الثلاجة ! pic.twitter.com/uTQf0PVjqH
— المجلس (@Almajlliss) March 24, 2018
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 55 دقيقة
معناها ان الفريزر صار له شهرين وهو فاضي يالرخما
يسوي نفسه مو فاهم السالفه زوج الغفله
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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khalid[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 23 دقيقة
ياصحن كل الجذاء جاهز على طبق مافي شي بالثلاجة