بالفيديو.. قلوبهم أرق من البشر.. كلب يحتضن صاحبه بحرارة بعد عودته لمنزله

واشنطن(صدى):

أظهر كلب المعنى الحقيقي للصداقة والوفاء عندما احتضن مالكه بحرارة، بعد عودته إلى منزله، بعد غياب طويل أثناء تأديته الخدمة العسكرية.

وتم تصوير الفيديو شمال ولاية كارولينا، حيث كان الجرو متحمس للحظة وصول صاحبه، مما دفعه للانقضاض عليه بكل حب واخلاص.

كما أوضحت اللقطات المسجلة، الكلب وهو يخرج خارج فناء المنزل، ليفاجأ بوقوف صاحبه أمامه مرتديًا الزي العسكري، ليركض الكلب نحوه ويحتضنه بحميمية واشتياق بعد غياب فترة طويلة عنه بسبب تأديته الخدمة العسكرية، لمشاهد الفيديو هنا .