الداخلية المصرية: تم تحديد مرتكبي حادث الإسكندرية وجاري ضبطهم

القاهرة(صدى):

أكد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، مساء أمس، أنه تم تحديد مرتكبي التفجير الإرهابي في محافظة الإسكندرية، وجاري ضبطهم.

وأوضح وزير الداخلية المصرية، أثناء تفقد المصابين، أن الحادث محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل.

وأضاف : ” الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في محاربة الإرهاب، تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات ” .

يذكر أن جسم غريب قد انفجر في شارع المعسكر الروماني أمام فندق توليب – سيد جابر، بمحافظة الإسكندرية كان يستهدف مدير أمن الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 5 ووفاة اثنين.

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