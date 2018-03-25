مقتل وإصابة 8 أشخاص في تفجير إرهابي لـ ” داعش ” قرب مسجد بأفغانستان
أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، عن تفجير انتحاريين نفسيهما قرب مسجد شيعي في مدية هرات غرب البلاد.
وأكدت الشرطة الأفغانية، أن التفجير أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين، مشيرة إلى أنهما حاولا دخول المسجد لكن تصدى لهما الحراس ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما.
من جهته، أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي عن مسئوليته عن التفجير، قائلاً : ” هجوم انغماسي يستهدف مزاراً للشيعة في منطقة جهارسو بمدينة هرات غربي أفغانستان ” .
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