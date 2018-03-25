مقتل وإصابة 8 أشخاص في تفجير إرهابي لـ ” داعش ” قرب مسجد بأفغانستان

كابول(صدى):

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، عن تفجير انتحاريين نفسيهما قرب مسجد شيعي في مدية هرات غرب البلاد.

وأكدت الشرطة الأفغانية، أن التفجير أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين، مشيرة إلى أنهما حاولا دخول المسجد لكن تصدى لهما الحراس ما دفعهما إلى تفجير نفسيهما.

من جهته، أعلن تنظيم ” داعش ” الإرهابي عن مسئوليته عن التفجير، قائلاً : ” هجوم انغماسي يستهدف مزاراً للشيعة في منطقة جهارسو بمدينة هرات غربي أفغانستان ” .