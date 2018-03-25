وزير الحرس الوطني يرعى فعاليات مؤتمر سلامة المرضى الثامن 2018

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني خلال الفترة 22 – 26 من شهر رجب الحالي، ” فعاليات مؤتمر سلامة المرضى الثامن 2018م ” ، الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية على مدى خمسة أيام، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، بمشاركة خبراء واختصاصيين وممارسين صحيين من المملكة وخارجها.

وثمّن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف للمؤتمر، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر للمرة الثامنة يعكس حرص سموه على متابعة القطاع الصحي في وزارة الحرس الوطني، إلى جانب مواكبة الأداء الطبي للتطورات والمستجدات في مفاهيم وتطبيقات سلامة المرضى وتحسن الرعاية الصحية.

وأوضح أن المؤتمر سيستعرض عدداً من الموضوعات الهامة، كالتحول الوطني لسلامة المرضى وتطوير السلامة الدوائية، وتحسين تجربة المريض، وسلامة المرضى في تعليم الممارسين الصحيين، وبناء الكفاءات لتطوير الأداء، إضافة الى استخدام التقنية الحديثة في تحسين سلامة المرضى.

وأفاد الدكتور القناوي أن المؤتمر الثامن يحظى باهتمام كبير من قبل الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم، كونه يشهد حضوراً دولياً مميزاً من دول قطعت أشواطاً بعيدة في الأخذ بالجديد المفيد في مجال سلامة المرضى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدنمارك والسويد وهولندا، وكذلك مشاركة القيادات الصحية بالمملكة، وعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية والأطباء والأخصائيين الصحيين والأكاديميين، مما يعني وفرة التجارب وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الأداء لصالح المريض.

وأضاف أن المؤتمر يتضمن عدداً من ورش العمل المتخصصة من أهمها: قواعد تطبيق استراتيجيات تعزيز سلامة المرضى، دور القيادة العليا في دعم برنامج مكافحة العدوى، إدارة الأحداث السريرية، أدوات تحسين الجودة، سلامة المرضى وإدارة المخاطر، ومقاييس ثقافة سلامة المرضى، ودور مكافحة العدوى في تشغيل مرافق الرعاية الصحية، وبرنامج الإشراف على مضادات الميكروبات وكذلك دورة تأسيسيه في سلامة الأدوية.

وعلى صعيد الأبحاث، أشار الدكتور القناوي إلى قبول ما يزيد عن 190 بحثاً لتعرض في المؤتمر من بين 250 بحثاً مقدماً ، مؤكداً أن المؤتمر يتميز هذا العام بالتركيز على المشاركات التفاعلية من قبل الحضور في ورش عمل متنوعة ، إضافة إلى زيارات ميدانية لمرافق صحية لرؤية ما تم نقاشه على أرض الواقع .

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