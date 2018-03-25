بعد الفضيحة التي هزت المنتخب الروسي.. الاتحاد يعاقب نيوشتاتر و راوتش

نواف السالم(صدى):

أصدر اتحاد الكرة الروسي، أمرًا بمعاقبة لاعبي المنتخب؛ إثر وقوعهم في أزمة أخلاقية؛ عقب المباراة الودية أمام البرازيل.

وقام كلًا من رومان نيوشتاتر، وكونستانتين راوتش، بارتياد ملهى ليلي، بعد انتهاء مواجهة البرازيل؛ وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي الروسي.

وفضح فيديو منتشر للاعبين قيامهم بالتوجه إلى الملهى الليلي بوسط العاصمة الروسية موسكو، بعد هزيمة ساحقة بثلاثية على يد البرازيل في إطار الاستعدادات للمونديال، مما أشعل غضب الجماهير الروسية التي تضع آمالها على اللاعبين لتحقيق نتيجة طيبة بالمونديال.

وشدد الاتحاد على أن هذا السلوك من اللاعبين يخرق القواعد الموضوعة للاعبي الفريق، ويشوه صورة المنتخب.