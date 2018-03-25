  • الأحد 25

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. استقبال المتقدمين على الوظائف الإداراية بالخدمة المدنية اليوم

استقبال المتقدمين على الوظائف الإداراية بالخدمة المدنية اليوم

استقبال المتقدمين على الوظائف الإداراية بالخدمة المدنية اليوم
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية، صباح اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الخريجين الراغبين في التقدم لشغل 1239 وظيفة للرجال مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” عبر منظومة جدارة؛ وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

ومن الجدير بالذكر، إنه دعت ” الخدمة المدنية ” الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف الإدارية المعلنة، وذلك من خلال تقديم طلباتهم عبر نظام ” جدارة ” .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *