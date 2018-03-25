استقبال المتقدمين على الوظائف الإداراية بالخدمة المدنية اليوم
كشفت وزارة الخدمة المدنية، صباح اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الخريجين الراغبين في التقدم لشغل 1239 وظيفة للرجال مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” عبر منظومة جدارة؛ وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.
ومن الجدير بالذكر، إنه دعت ” الخدمة المدنية ” الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف الإدارية المعلنة، وذلك من خلال تقديم طلباتهم عبر نظام ” جدارة ” .
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