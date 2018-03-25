استقبال المتقدمين على الوظائف الإداراية بالخدمة المدنية اليوم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية، صباح اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الخريجين الراغبين في التقدم لشغل 1239 وظيفة للرجال مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” عبر منظومة جدارة؛ وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

ومن الجدير بالذكر، إنه دعت ” الخدمة المدنية ” الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف الإدارية المعلنة، وذلك من خلال تقديم طلباتهم عبر نظام ” جدارة ” .