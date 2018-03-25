فيديو نادر لـ ” ميجان ميركل ” يكشف تنبؤها بأنها ستصبح ملكة

نورة الشهري(صدى):

لم تكن الممثلة الأمريكية ميجان ميركل تتخيل أن حلم طفولتها لتكون أميرة، سيتحقق بعد 26 عامًا من لعبها دور الملكة منذ صغارها.

حيث نشرت صحيفة بريطانية فيديو نادرا لميجان، يظهرها وهي تلعب دور ملكة خيالية من أسرة ملكية، وهي بمرحلة الطفولة، حيث كانت ترتدي تاجا ذهبيًا وهي بعمر 8 سنوات مع أخيها الصغير وخادمتها.

و تم التقاط هذا المشهد الساحر الذي لم يسبق مشاهدته من قبل، من فيديو مدته 11 دقيقة عثرت عليه مؤخرًا أم صديقة ميجان لما يقرب من 30 عامًا.

والجدير بالذكر أن الفيديو قد تم تصويره في 29 يناير 1990، في عيد الميلاد التاسع لصديقة ميجان المقربة، في الحديقة الخلفية لمنزل عائلة بريدي في لوس أنجلوس.