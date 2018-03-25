مجددا.. كاميرا ” ساهر ” تتعرض للإتلاف في حادث مروري بالرياض

سعيد العجل(صدى):

تعرضت إحدى كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، صباح اليوم الأحد، لحادث مروري جديد، وذلك على الطريق الدائري الشرقي الثاني الموازي لمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، مقابل شركة الكهرباء، باتجاه الجنوب.

وتسبب هذا الحادث في إزاحة كاميرا ” ساهر “عن موقعها لمسافة متر تقريبًا، ولا تزال الكاميرا ملقاة على جانب الطريق.

جدير بالذكر، أن العديد من كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، قد تعرضت لمحاولات إتلاف كثيرة سابقة، في مناطق عدة بالمملكة، حيث أصبح الأمر بمثابة ” حرب ” بينها وبين قائدي السيارات المخالفين، وغير الملتزمين بالسرعة النظامية.