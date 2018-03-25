بالفيديو.. مصري ” جاب العيد ” في عزاء سعودي

عادل الحربي(صدى):

لم يدرك مواطن مصري ما قاله عندما ذهب برفقة مواطن كويتي لتأدية واجب عزاء، في مواطن سعودي إلا بعد خروجه من العزاء.

وأظهر مقطع فيديو وثقه المواطن الكويتي الذي كان برفقة المصري سائلاً إياه عما قاله لأهل المتوفي في العزاء ليرد عليه إنه قال لهم ” أحسن حاجة عزاكم ” ، بدلاً من ” أحسن الله عزاكم “.

وأثار ردة الفعل العفوية للمواطن المصري في المقطع المتداول اليوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي ضحك موثقه، مصححاً له أنه كان من المفترض أن يقول ” أحسن الله عزاكم “.