الزعيم يشارك في بطولة تبوك الدولية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت إدارة نادي الهلال، الموفقة على مشاركة فريق كرة القدم الأول في بطولة تبوك الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في نسختها الثالثة لكرة القدم، في شهر يوليو المقبل، حيث ينظم الحدث شركة RPM للتسويق الرياضي.

وتقام البطولة تحت إشراف مجلس التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بمتابعة واهتمام بالغ من قِبل الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، وحقق لقب البطولة بنسختها الأولى نادي الوداد المغربي ولقب البطولة بنسختها الثانية نادي الاتفاق.