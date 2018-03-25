بالفيديو.. فيل يدخن في الغابة يثير ذهول المتابعين
اثار مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيل يٌدخن بغابة كارناتاكا الهندية ، حالة من الحيرة والذهول بين المتابعين .
وأظهر مقطع الفيديو ، أنثى الفيل تلتقط شيئا محترقا من الأرض قبل أن تخرج الدخان من فمها .
وأكدت إحدى جمعيات الحفاظ على الحياة البرية في الهند ، في تعليقها على الفيديو الذي قامت بنشره أن اللقطات تم رصدها في أبريل 2016، لكن تمت مشاركتها مع الجمهور قبل ثلاثة أيام فقط، وأضافت أن الفيل كان أنثى يتراوح عمرها من 30 إلى 35 عاما ، وما كانت تتناوله هو الفحم المحترق الناتج من احتراق الغابات.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 1 ساعة
فيل يدخن شيشة معسل في الغابة
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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الحربي[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 55 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، مايلام هالفيل 🐘 زود علَى ظَاهِرَة الإحتباس الحراري العالميّة 🔥 عايش بَيْن شعب الهند
اللي عددهم يتجاوز مليار ومائتين مليون (( نسمة ))😂 لَا وأزيدكم من الشّعر بيت ⬅️ الهنود هالأيام هذي
ناشبين للفيل نشبة ؛ مسوين إحتفالات الهنود الهندوس – والعياذ بِاللّه مِنْهُم ؛ يلبسون الفيل من هالقلايد
الذهبيّة والدناديش 🏵🎗🎖 ويفرفرون عليه بعز القوايل 😂😂😂 ⬅️ لين خرطوم الفيل ولع نار 😂
ومصطهم هاك المصطة اللي ماعقبها مصطة 😂 مات هندي واحد وأصيب أربعة بحالة خطرة وحرجة 😂😂
🐘 : النفس عَلَيْك شينة يابوهنود ⬅️👳🏻 😂.
مع وافر المحبة .