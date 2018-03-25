بالفيديو.. فيل يدخن في الغابة يثير ذهول المتابعين

نيودلهي(صدى):

اثار مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيل يٌدخن بغابة كارناتاكا الهندية ، حالة من الحيرة والذهول بين المتابعين .

وأظهر مقطع الفيديو ، أنثى الفيل تلتقط شيئا محترقا من الأرض قبل أن تخرج الدخان من فمها .

وأكدت إحدى جمعيات الحفاظ على الحياة البرية في الهند ، في تعليقها على الفيديو الذي قامت بنشره أن اللقطات تم رصدها في أبريل 2016، لكن تمت مشاركتها مع الجمهور قبل ثلاثة أيام فقط، وأضافت أن الفيل كان أنثى يتراوح عمرها من 30 إلى 35 عاما ، وما كانت تتناوله هو الفحم المحترق الناتج من احتراق الغابات.