كوانتاس تطلق ثاني أطول أول رحلة طيران بالعالم

كانبرا(صدى):

أطلقت شركة كوانتاس أول رحلة مباشرة بين أستراليا وبريطانيا، وذلك اليوم الأحد من مدينة بيرث بما يقلص زمن الرحلة نحو ثلاثة ساعات، بعد إلغاء التوقف في سنغافورة أو الشرق الأوسط.

وسوف تستغرق هذه الرحلة 17 ساعة، وتغطي مسافة تتجاوز 14 ألفا و484 كيلومترًا على متن الطائرة بوينج 787-9 دريملاينر.

و تُعد هذه الرحلة هي ثاني أطول رحلة طيران في العالم بعد رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى أوكلاند، والتي غطت مسافة 14 ألفا و529 كيلومترا بزيادة 31 كيلومترا فقط على الرحلة من بيرث إلى لندن.

وقال وزير السياحة ستيفن سيوبو إن نحو 730 ألف سائح بريطاني يزورون أستراليا كل عام، وإن الخدمة الجديدة قد تعزز الاهتمام بأستراليا الغربية، والتي غالبًا ما يتجاهلها الزائرون لصالح الساحل الشرقي.