اختاري اصبعا لتعرفي صفات فارس أحلامك

متابعات(صدى):

قال أخصائي علم نفس ، يمكنك معرفة نوع الرجل الذي ترغبين الزواج به، عبر أصابعك وأي واحد هو المفضل لديك؟ .

من بين أصابعك الخمس أي واحد تفضلين؟! .

1. الابهام: تفضلين الرجل الجدير بالثقة على مثال مديرك.

2. السبابة: تفضلين الرجل الصديق على مثال زميلك.

3. الوسطى: تفضلين الرجل المتساوي معك، والذي يمكن أن يكون معك في السراء والضراء.

4. البنصر: تفضلين الرجل الذي يحب العائلة والذي يمكنك الاعتماد عليه.

5. الخنصر: تفضلين الرجل الذي تهتمين أنتِ به وتشكلي دعما له.