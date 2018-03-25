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اختاري اصبعا لتعرفي صفات فارس أحلامك

اختاري اصبعا لتعرفي صفات فارس أحلامك
متابعات(صدى):

قال أخصائي علم نفس ، يمكنك معرفة نوع الرجل الذي ترغبين الزواج به، عبر أصابعك وأي واحد هو المفضل لديك؟ .

من بين أصابعك الخمس أي واحد تفضلين؟! .

1. الابهام: تفضلين الرجل الجدير بالثقة على مثال مديرك.

2. السبابة: تفضلين الرجل الصديق على مثال زميلك.

3. الوسطى: تفضلين الرجل المتساوي معك، والذي يمكن أن يكون معك في السراء والضراء.

4. البنصر: تفضلين الرجل الذي يحب العائلة والذي يمكنك الاعتماد عليه.

5. الخنصر: تفضلين الرجل الذي تهتمين أنتِ به وتشكلي دعما له.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 41 دقيقة

هههههه هههههه هههههه ههههه

[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 40 دقيقة

كل الاصابع مفضله واذا واحد جرح منهم اتالم معناها احبهم كلهم😅

[ عدد التعليقات: 2977 ] نشر منذ 34 دقيقة

الوسطى افضل اصبع مثل ماقال -عالم النفس -ينفع في السراء والضراء

[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 26 دقيقة

هههههههه هههههههه

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