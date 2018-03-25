اختاري اصبعا لتعرفي صفات فارس أحلامك
قال أخصائي علم نفس ، يمكنك معرفة نوع الرجل الذي ترغبين الزواج به، عبر أصابعك وأي واحد هو المفضل لديك؟ .
من بين أصابعك الخمس أي واحد تفضلين؟! .
1. الابهام: تفضلين الرجل الجدير بالثقة على مثال مديرك.
2. السبابة: تفضلين الرجل الصديق على مثال زميلك.
3. الوسطى: تفضلين الرجل المتساوي معك، والذي يمكن أن يكون معك في السراء والضراء.
4. البنصر: تفضلين الرجل الذي يحب العائلة والذي يمكنك الاعتماد عليه.
5. الخنصر: تفضلين الرجل الذي تهتمين أنتِ به وتشكلي دعما له.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8065 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه😊يارباه مم اين لكم هذا😁
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههه هههههه هههههه ههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 40 دقيقة
كل الاصابع مفضله واذا واحد جرح منهم اتالم معناها احبهم كلهم😅
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2977 ] نشر منذ 34 دقيقة
الوسطى افضل اصبع مثل ماقال -عالم النفس -ينفع في السراء والضراء
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1568 ] نشر منذ 26 دقيقة
هههههههه هههههههه