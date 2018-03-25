بالفيديو.. قصة شاب وشقيقته بلا أيد أو أرجل يتحديان عجزهما في القصيم

سالم المطيري(صدى):

تناول تقرير تليفزيوني في برنامج ” إم بي سي في أسبوع ” قصة شاب يسمى عبدالرحمن يبلغ من العمر 25 عامًا، وشقيقته البالغة من العمر 30 في قرية عماير عقاب في منطقة القصيم؛ حيث يعانيان من تشوه خلقي أفقدهما أيديهما وأرجلهما.

وكافح الاثنان عجزهما بصورة مثيرة للاعجاب؛ حيث أوضح التقرير عبدالرحمن، الذي أكد ان ما حدث له حكمة من الله ليس له يد فيها؛ متدحرجًا في منزله لاستقبال الضيوف، والترحيب بهم.

وأوضح عبدالرحمن وشقيقته أنهما يقومان ببعض الممارسات اليومية بنفسهما مثل الأكل والشرب، كما لفت عبدالرحمن إلى أنه قضى سنواته الأولى منغلقا وغاضبا في نقمة واسعة، إلا أنه بدأ يتصالح مع حالته ويتعامل معها واقعا لا محيد عنه.

وطالب عبدالرحمن بالحصول على عربة مصممة بناءًا على حالته الجسدية، وأن يكمل تعليمه ويحصل على وظيفة، مشيرًا إلى أنه يحلم بحضور مباراة لناديه المفضل الاتحاد.