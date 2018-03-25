” مدني أبها ” يخمد حريقا هائلا بالأشجار على مرتفعات السودة

أبها(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بأبها، مساء أمس السبت، في السيطرة على حريق اشتعل في أشجار بجبل الجدعان الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة بأبها.

وقُدرت مساحة الحريق بـ ” ٧٠٠×٥٠٠ ” متر، حيث تمت مباشرة الفرق للحادث، وبذلت جهودًا كبيرة وإسناد آلي وبشري، وذلك حتى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

كما استخدمت قوات الدفاع المدني، المطفيات اليدوية والتجهيزات الفردية نظرًا لوعورة الموقع، وبعده عن أقرب نقطة تمركز، فيما لم يسفر الحادث وقوع أية إصابات.

وأشار ” الدفاع المدني ” في بيانِ له، أن موقع الحادث قد سُلم لجهة الاختصاص، وأشارت المعاينة الأولية لاحتمال تسبب ” عبث مجهول ” في نشوب الحريق.

فيما أهاب ” الدفاع المدني ” بالمواطنين، للتعاون مع رجال الدفاع المدني، والإبلاغ الفوري عن أي حاله مشتبه بها، لافتًا لأهمية المحافظة على الثروات البيئية.