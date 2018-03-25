بالفيديو.. محاولة انقاذ 150 حوتا ضلت طريقها بشاطئ أسترالي
هرع المتطوعون إلى الشاطئ الغربي الأسترالي لدعم 150 حوتا ومحاولة انقاذها بعد أن عُلقت بالشاطئ عقب أن ضلت طريقها بالمياه .
حيث صنف 75 من الحيتان على أنهم فقدوا حياتهم بالفعل، وتم تحذير رواد الشاطئ من نزول المياه، لاحتمالية توافد أسماك القرش إلى الشاطئ،
More than a 150 whales are stranded on a beach as volunteers try to rescue the survivors.
More than a 150 whales are stranded on a beach as volunteers try to rescue the survivors.
Posted by Daily Mail on Saturday, March 24, 2018
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