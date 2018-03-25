  • الأحد 25

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. محاولة انقاذ 150 حوتا ضلت طريقها بشاطئ أسترالي

بالفيديو.. محاولة انقاذ 150 حوتا ضلت طريقها بشاطئ أسترالي

بالفيديو.. محاولة انقاذ 150 حوتا ضلت طريقها بشاطئ أسترالي
كانبرا(صدى):

هرع المتطوعون إلى الشاطئ الغربي الأسترالي لدعم 150 حوتا ومحاولة انقاذها بعد أن عُلقت بالشاطئ عقب أن ضلت طريقها بالمياه .

حيث صنف 75 من الحيتان على أنهم فقدوا حياتهم بالفعل، وتم تحذير رواد الشاطئ من نزول المياه، لاحتمالية توافد أسماك القرش إلى الشاطئ،

More than a 150 whales are stranded on a beach as volunteers try to rescue the survivors.

More than a 150 whales are stranded on a beach as volunteers try to rescue the survivors.

Posted by Daily Mail on Saturday, March 24, 2018

 


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *