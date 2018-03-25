بالفيديو.. محاولة انقاذ 150 حوتا ضلت طريقها بشاطئ أسترالي

كانبرا(صدى):

هرع المتطوعون إلى الشاطئ الغربي الأسترالي لدعم 150 حوتا ومحاولة انقاذها بعد أن عُلقت بالشاطئ عقب أن ضلت طريقها بالمياه .

حيث صنف 75 من الحيتان على أنهم فقدوا حياتهم بالفعل، وتم تحذير رواد الشاطئ من نزول المياه، لاحتمالية توافد أسماك القرش إلى الشاطئ،