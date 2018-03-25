الإصابة تطيح بميسي من تشكيلة الأرجنتين

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لن ينضم لتشكيلة منتخب بلاده في مواجهة إسبانيا، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل؛ لتكون الودية الثانية بدونه.

وأكدت المصادر على أن تغيب ميسي سيأتي احترازيًا؛ تجنبًا لزيادة إصابته سوءً، بالإضافة لتجهيزه لمونديال روسيا بشكل أفضل.

وكان ميسي تعرض لإصابة في أوتار العضلات الخلفية والأمامية منعته من المشاركة في المباراة التي فاز بها “التانغو” 2-0 أمام إيطاليا، الجمعة.

وفي السياق ذاته يتغيب عن منتخب التانغو كلً من أغويرو ودي ماريا وباريديس ولانزيني، حيث غادروا معسكر المنتخب لتعرضهم لإصابات مختلفة.