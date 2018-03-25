بالفيديو.. دهس سائق أوبر لأحد المارة

واشنطن(صدى):

أفرجت الشرطة الأمريكية عن فيديو، يثبت دهس سائق سيارة أوبر، لأحد المشاة أثناء العبور بدراجته في منتصف الليل.

ويوضح فيديو نشره موقع الفيديوهات الشهير ” لايف ليك ” ، سائق خدمة أوبر، وهو يدهس أحد المارة في منتصف الليل بولاية أريزونا.

حيث اعتمد سائق السيارة على القيادة الذاتية، بينما كان يعبث بهاتفه ليفاجأ بأحد المارة أمامه، ليقوم بدهسه ويفر هاربًا من هول الصدمة.

https://www.liveleak.com/view?t=9omhH_1521676205