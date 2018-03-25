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” الرشيد ” يكشف علاقة الجن بوميض الصحراء الغامض

” الرشيد ” يكشف علاقة الجن بوميض الصحراء الغامض
عادل الحربي(صدى):

كشف المختص في مجال الكيمياء الفيزيائية الدكتور رضوان الرشيد، اليوم الأحد، عن سبب الوميض الذي يراه البعض في الصحراء ويختفي فور الاقتراب منه، ما يسبب لهم الفزع والخوف.

وأكد ” الرشيد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذا الوميض لا علاقة له بـ ” الجن ” كما يعتقد البعض، بينما هو ناتج عن تحلل الفسفور من عظام الجيف واحتراقه بالهواء.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

ناتج عن تحلل الفوسفور من عظام الجيف واحتراقه في الهواء.

مالها مطار يادكتور ..
لو خليتها على الجن يمكن نتقبلها ..

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 59 دقيقة

يمكن مطارسري ماندري

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 56 دقيقة

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اهب من دكتور …. تحلل الجيف… ابك البدو يعرفون هالامور قبل جيقك يابالجيف

ه>ولا جن يامال الجن

[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 44 دقيقة

قال وش دراك انها كذبة قال من كبرها …وش معنى الفسفور من غير المعادن والعناصر الاخرى ..يمكن عشانه ملح.. 😂

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