” الرشيد ” يكشف علاقة الجن بوميض الصحراء الغامض
كشف المختص في مجال الكيمياء الفيزيائية الدكتور رضوان الرشيد، اليوم الأحد، عن سبب الوميض الذي يراه البعض في الصحراء ويختفي فور الاقتراب منه، ما يسبب لهم الفزع والخوف.
وأكد ” الرشيد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذا الوميض لا علاقة له بـ ” الجن ” كما يعتقد البعض، بينما هو ناتج عن تحلل الفسفور من عظام الجيف واحتراقه بالهواء.
😃😃[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناتج عن تحلل الفوسفور من عظام الجيف واحتراقه في الهواء.
مالها مطار يادكتور ..
لو خليتها على الجن يمكن نتقبلها ..
متقاعد[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 59 دقيقة
يمكن مطارسري ماندري
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 56 دقيقة
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اهب من دكتور …. تحلل الجيف… ابك البدو يعرفون هالامور قبل جيقك يابالجيف
ه>ولا جن يامال الجن
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 44 دقيقة
قال وش دراك انها كذبة قال من كبرها …وش معنى الفسفور من غير المعادن والعناصر الاخرى ..يمكن عشانه ملح.. 😂
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2261 ] نشر منذ 29 دقيقة
اختلفت واختلطت الامور