” الرشيد ” يكشف علاقة الجن بوميض الصحراء الغامض

عادل الحربي(صدى):

كشف المختص في مجال الكيمياء الفيزيائية الدكتور رضوان الرشيد، اليوم الأحد، عن سبب الوميض الذي يراه البعض في الصحراء ويختفي فور الاقتراب منه، ما يسبب لهم الفزع والخوف.

وأكد ” الرشيد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن هذا الوميض لا علاقة له بـ ” الجن ” كما يعتقد البعض، بينما هو ناتج عن تحلل الفسفور من عظام الجيف واحتراقه بالهواء.