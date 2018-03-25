بصمات بيتزي لا تظهر على الأخضر

ماجد محمد(صدى):

قال المدرب الوطني علي كميخ، إن مواجهة الأخضر وأوكرانيا الودية أول أمس؛ كانت تحتوي على الإيجابيات والسلبيات.

وأوضح ” كميخ ” أن عودة فهد المولد صاحب الهدف، وسالم الدوسري، ويحيي الشهري إلى أجواء الملاعب بعد فترة من التوقف في الدوري الإسباني هي أبرز الإيجابيات في المواجهة الودية.

وتابع : ” عدم إجراء أكثر من 4 تبديلات خلال المبارايات هو أمر إيجابي قام بع مدرب الأخضر بيتزي؛ حيث يؤكد على أن تشكيلته ثابتة تقريبًا “.

وانتقد على جانب أخر عدم وجود نقلة واضحةوتنظيم على خارطة المختلف؛ حيث اعتبر أن بصمات المدرب لا يوجد لها أثر على الفريق فيما يتعلق بالكرات الثابتة والجوانب التنظيمية، مضيفًا أن الأخضر افتقد الهوية.

وأشار إلى أنه كان هناك قصور في العمق الدفاعي؛ حيث ارتكب الدفاع هفوات واضحة.