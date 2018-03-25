تسجيل 10 آلاف سعودي وسعودية في بوابة العمل الحر خلال 5 أشهر

علي القحطاني(صدى):

أعلن صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 10389 سعوديًا وسعودية في بوابة ” العمل الحر ” منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي.

وأوضح الصندوق أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر لـ4992 ممارسًا وممارسة للعمل الحر، كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 433 من ممارسي العمل الحر من الذين استوفوا ضوابط الدعم.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الصندوق يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، وتُدفع مباشرة لحساب التأمينات بشكل شهري، حيث يدفع ” هدف ” مبلغ 540 ريالًا شهريًا للسنة الأولى و 360 ريالًا شهريًا للسنة الثانية.