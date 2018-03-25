ريال مدريد يواصل مطاردة صلاح.. وليفربول يرفع راتبه

نواف السالم(صدى):

يبدو ان ريال مدريد يزيد تمكسه بنجم ليفربول المصري محمد صلاح، ويواصل السعي إليه؛ لإقناعه بالتعاقد مع الملكي.

وكشفت مصادر عن تواصل القلعة البيضاء مع وكيل أعمال نجم ليفربول؛ للتحدث بشأن موقفه من الانتقال للريال خلال الانتقالات الصيفية؛ لخلافة الويلزي غاريث بيل.

وكان الريال رصد مبلغًا ماليًا ضخمًا للحصول على خدمات صلاح، والنجاح في ضمه لتعويض فشل صفقة الحصول على إدين هازارد نجم تشيلسي.

وفي جانب أخر يواصل النادي الإنجليزي إغراء صلاح لكي يرفض الانتقال إلى الملكي؛ حيث قالت مصادر إن إدارة ليفربول في صدد التفاوض مع لاعبها؛ لتحسين عقده.

ويسعى ليفربول لتجديد عقد صلاح ليصبح يتقاضى على أثره راتباً أسبوعياً قدره 200 ألف جنيه إسترلينى بما يوازى 5 ملايين جنيه مصرى، بينما يتقاضى الأن راتباً أسبوعياً يصل لـ90 ألف جنيه إسترلينى.