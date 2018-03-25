أبرزها رفع دعوى الحضانة.. 5 أسئلة هامة يجيب عليها ” التواصل العدلي “

حمود العنزي(صدى):

كشف حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل، على موقع ” تويتر ” ، عن أبرز 5 أسئلة وردته خلال الأسبوع من 1 إلى ر5 رجب الجاري.

وجاءت الأسئلة وإجابتها كالتالي:

1- ما هي متطلبات إلغاء الوكالة؟

يتطلب بيانات الوكالة وحضور طال الإلغاء وهويته فقط وتغني البصمة عن المعرف للنساء.

2- في حال وجود هوية وطنية لدى المرأة، هل تحتاج لمُعرِّف لعمل وكالة شرعية؟

إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام الأحوال المدنية.. فالأصل عدم الحاجة للمُعرِّف.

3- هل يستطيع الورثة توكيل أحد الأفراد لاستخراج صك حصر الورثة أم يجب على الورثة جميعاً الذهاب للمحكمة لهذا الغرض؟

يستطيع أحد الورثة استخراج صك حصر الورثة أو التوكيل في ذلك.. ولا يلزم ذلك من جميع الورثة.

4- أريد رفع قضية حضانة على زوجي، ما هي الإجراءات وهل أستطيع توكيل غيري لذلك؟

يتم رفع دعوى حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية، وبإمكانك رفعها بنفسك أو توكيل الغير.

5- أين استطيع تجديد صك عقار قديم بمدينة الرياض؟

تجديد صكوك العقارات بالرياض من اختصاص كتابة العدل الأولى بالرياض ” حي المروج ” .