بالفيديو.. عروسة تقصف جبهة عريسها في ليلة الزفاف

القاهرة(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحفل زفاف مصري، أثار دهشة الجميع وسبب حالة هستيرية لمن حضروا الفرح.

حيث قام العريس والعروس باختيار أغنية ” أنت معلم ” للمطرب المغربي ” سعدلمجرد ” ، والغناء على لحنها ولكن بكلمات من تأليفهما.

وفاجأت العروسة الجميع بالكلمات الجريئة التي وجهتها لزوجها، مما جعل الحضور يعتبروا ذلك قصف جبهة لزوجها يوم زفافهم، والتي يطلق عليها الجميع ليلة العمر.