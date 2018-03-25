” السديس ” يعلن انتهاء تأهيل بئر زمزم وافتتاح صحن المطاف بالمسجد الحرام

عادل الحربي(صدى):

أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استكمال الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كافة الاستعدادات النهائية لإتمام مشروع تأهيل بئر زمزم، وافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي.

جاء ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية، حيث تم استكمال مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم، على أن يكون الافتتاح يوم الثلاثاء الموافق 10 رجب 1439هـ.

وأشار ” السديس ” ، إلى أن مشروع تأهيل بئر ماء زمزم، جاء تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة وحرص واهتمام وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، حيث جاءت مشروعات الحرمين الشريفين، على قمة المشروعات التي تعتني بها الدولة.

ولفت الرئيس العام، إلى أن هذا المشروع يشير إلى أن المشروعات التي تنفذ في الحرمين الشريفين تقوم على قدم وساق، حيث تراعى فيها أفضل وأقوى المعايير العالمية في مجال تنفيذ المشروعات، كما يراعى فيها المدة الزمنية التي اتفق عليها في إنجازها، مع أهمية مراعاة آمن وسلامة الزوار والمعتمرين والمصلين.

وأوضح ” السديس ” ، أن المشروع قد انطلقت أعماله في شهر صفر الماضي، بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع، و شارك فيه قرابة 40 من أفضل المعدات الحديثة ونحو 1000 عامل من المهندسين والفنين والمتخصصين، فيما تكون المشروع من ثلاث مراحل، وبلغت مساحة الرخام المزال من المشروع في صحن المطاف نحو 2000 متر مربع.

وأضاف ” السديس ” ، أن الرئاسة ممثلة في إدارة المشاريع، قد قامت طيلة الستة أشهر الماضية، بمتابعة أعمال المشروع على مدار الساعة، ليتم الانتهاء منه في موعده المحدد وعبر الخطة المرسومة له قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في سبيل تقديم مشروع نموذجي عالمي لضيوف الرحمن.

فيما تقدم الرئيس العام لشؤون الحرمين، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على ما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما من جليل العناية وفائق الرعاية.

كما توجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ولسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر، نظير تقديمهما الرعاية والاهتمام لمشروعات الحرمين الشريفين، فضلًا عن توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن.