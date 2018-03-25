الزمالك يستعيد لاعبيه من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن سعي إدارة نادي الزمالك المصري؛ لاستعادة الثلاثي محمود كهربا لاعب الاتحاد، ومحمود شيكابالا لاعب الرائد، ومصطفى فتحي لاعب التعاون.

وقالت المصادر إن الزمالك يرغب في عودة لاعبيه بعد انتهاء فترة إعارتهم؛ وهو ما سيكلف الزمالك مبلغًا ضخمًا.

ويعتمد الزمالك في خطته لاستعادة لاعبية على تعديل رواتبهم؛ حيث تقرر رفع رواتب الثلاثة لاعبين، ليتقاضوا 6 ملايين جنيه سنويًا.

وتأتي خطوة استعادة الثلاثي بناءً على رغبة المدير الفني إيهاب جلال؛ الذي يخطط لإعادة بناء صفوف الفريق بقوة للمنافسة على المسابقات الكبرى من جديد.