أكثر من 81 ألف ريال غرامات على المحلات المخالفة في تاروت

نايف السالم(صدى):

قام فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمحافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، بتفتيش 1185 محلًا في تاروت.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية محافظة القطيف، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم فرض 81500 ريال غرامات مالية على المحلات المخالفة في تاروت.

وعلى جانب آخر، قامت بلدية تاروت بنقل 5040 مترًا مكعبًا من النفايات، و288 ردًا من الأنقاض، كما تم توجيه 432 انذارًا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك ضمن جهود البلدية في الرقابة على المحلات وضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة، والحفاظ على نظافة المدينة.