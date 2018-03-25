” السوق المالية ” توافق على تخفيض رأس مال metlife AIG ANB بشرط

علي القحطاني(صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، على طلب شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني، بتخفيض رأس مالها من 350 مليون ريال إلى 180 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تخفيض عدد أسهم الشركة من 35 مليون سهم إلى 18 مليون سهم، بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كما أشارت إلى أن الشركة ستنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.