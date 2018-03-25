بالفيديو.. هيفاء وهبي تتحدى ناهد السباعي برقص ساخن على ” لأ لأ “

أماني الغامدي(صدى):

انتشر فيديو رقص ساخن للفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” ، من حفل عيد ميلادها الـ 42، حيث ظهرت هيفاء في الفيديو ترقص على الأغنية الشعبية ” لأ لأ “.

وذلك بعد أن رقصت عليها الفنانة المصرية الشابة ” ناهد السباعي ” حفيدة الفنان الراحل ” فريد شوقي ” ، وأثارت جدل الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل متابعي هيفاء يعتقدوا أن هذا الفيديو بمثابة تحدي مع ناهد السباعي.

وفي سياق منفصل، بدأت هيفاء تصوير مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد ” لعنة كارما ” المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

والمسلسل بطولة هيفاء وهبي، أحمد صيام، نبيل عيسى، باسل الزارو، وعدد آخر من الفنانين، تأليف عبير سليمان وإنتاج ممدوح شاهين.