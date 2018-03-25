السبب وراء عدم كتابة الاسم الحقيقي لـ ميجان ماركل في دعوة زفافها

لندن(صدى):

تساءل الملايين من الناس عن السبب الخفي وراء عدم كتابة الاسم الحقيقي للممثلة الشهيرة ميجان ماركل في دعوة زفافها، فاسمها الحقيقى هو ” راشيل ميجان ماركل “، لكنها اكتفت بكتابة اسم “ميجان ماركل” بدون “راشيل” في الدعوات، وهو ما أثار سلسلة طويلة من الجدل.

وظهر التناقض مؤخرًا عندما أصدرت الملكة إليزابيث موافقتها الرسمية على الزواج، وكتبت في مذكرتها إلى ” Privy Council”:أعلن موافقتي على عقد الزواج بين حفيدي العزيز الأمير هنرى تشارلز ألبرت ديفيد من ويلز وراشيل ميجان ماركل.

فلماذا استخدمت الملكة اسم ” راشيل ” في دعوة الزفاف عند كتب اسم ميجان؟ حول هذا التساؤل، أكد رانت هارولد، خبير الإتيكيت البريطاني أن الملكة تحب استخدام الإجراءات الرسمية القصوى، إنها سيدة راقية جدا، وشرح هارلود ذلك قائلا: ” إن إسقاط اسم ” راشيل ” يعترف بكيفية اعتراف بقية العالم بها”.