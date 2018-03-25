حملة تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات بدومة الجندل

علي العنزي(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات بالمحافظة.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العمل على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحملة جاءت بالتعاون مع هيئة النقل العام، ومشاركة عددًا من الجهات المختصة.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة تطبيق قرار التوطين في مكاتب تأجير السيارات في المملكة وضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة.