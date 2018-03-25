القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بمناسبة يوم الاستقلال لبلاده

عادل الحربي(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” حفظه الله ” ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب ” حفظه الله ” باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس البنغالي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، معرباً عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية المزيد من التقدم والازدهار.