6 فوائد لإنشاء شبكة توصيل الغاز للمنازل.. والتكلفة بالمليارات

عادل الحربي(صدى):

أكد اقتصاديون، أن أهم متطلبات المدن إنشاء شبكة متكاملة لإيصال الغاز إلى المنازل، بدلاً من استخدام الصهاريج، مشيرين إلى أن ستتكلف مليارات الريالات لعدم وجود بنية تحتية.

وأوضح المختصون، أن هذه الشبكة من شأنها أن تخفض التكاليف والمحافظة على الطرق والممتلكات، وكذلك تقليص الحوادث والحد من التلاعب في أسطوانة الغاز، بالإضافة إلى تقليل الهدر بنحو 20%، ودعم التنمية في المدن الصناعية.

ودعا المختصون، إلى أن ينقسم المشروع إلى عدة أقسام تتمثل في : إيصال الغاز عبر أنابيب، تدشين مجمع مركزي للغاز يضخ من خلال الغاز للمدن، وضع معايير بالأحياء الجديدة تتضمن توافر شبكة الغاز.

وانتشرت دعوات في المملكة خلال السنوات الماضية بضرورة فك الاحتكار، الذي تمارسة شركة الغاز والتصنيع الأهلية لهذا النشاط وتوزيع الامتياز على عدة شركات في المناطق لكي تكون مؤهلة لتنفيذ شبكات غاز محلية، ولكنها تقابلها بالتجاهل واللامبالاة.