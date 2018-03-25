” حماية المستهلك ” توضح مخالفات سحب السيارات عند التأخر في السداد

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، عن مخالفات سحب السيارات عند التأخر في سداد المستحقات من قبل العملاء.

وأوضحت الجمعية أنه لا يحق للشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي أن تقوم بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد حتى وإن تضمن العقد ذلك، إلا بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة.

كما أشارت إلى أن سحب السيارة دون الحصول على أمر تنفيذ بسحبها من قبل الجهات المختصة بعد مخالفًا للأنظمة ويكون صاحبه معرضًا للملاحقة القضائية، لافته إلى أنه يمكن للمتضرر من أي الطرفين تقديم دعوى لدى محاكم ودوائر التنفيذ القضائية.