مهرجان كان السينمائي يمنع التقاط الـ ” سيلفى ” على السجادة الحمراء

نورة الشهري(صدى):

كشف المفوض العام لمهرجان كان السينمائي، عن تغييرات لافتة بدورة عام 2018 والمنتظر إقامتها خلال شهر مايو المقبل، ويأتى على رأس القرارات منع التقاط الصور الـ” سيلفي ” على السجادة الحمراء.

وقال تييري فريمو: ” سيُحظر التقاط المتفرجين صورا ذاتية على السجادة الحمراء ” ؛ معللًا هذه الخطوة بضرورة إنهاء ” الفوضى العارمة التي يثيرها هذا الأمر خلال استعراض المشاركين ” على السجادة الحمراء.

وقد شملت القرارات الجديدة أيضًا، أن الصحافيين اعتبارا من هذا العام، سيشاهدون الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية في الوقت نفسه لعرضها الأول وليس قبل ذلك كما جرت العادة.