بالصور.. بدء تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار بطول 1350م في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شرعت أمانة محافظة الطائف، اليوم الأحد، في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار بشارع الحدائق، بطول ١٣٥٠ متر، وذلك بالتعاون مع شركة المياه الوطنية لمعالجة تجمع مياه الأمطار.

كما أعلنت الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن بدءها في التهيئة النهائية لميدان المئوية قبل تشغيله.

ومن ناحية أخرى، استكملت أمانة الطائف، تنفيذ برنامج إزالة المشوهات البصرية من اللوحات الإرشادية في شوارع وطرق المحافظة.