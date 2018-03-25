بالفيديو.. شرطيان ينقذان طفلة من الاختناق

واشنطن(صدى):

أنقذ شرطيان أمريكيان طفلة بالغة من العمر شهرين من الاختناق على أحد الطرق بولاية أوهايو .

وكانت أطلقت المرأة أضواء الخطر على أحد الطرق بأوهايو ومن حسن حظها أن شرطيين كانا على مقربة منها فأسرعا إليها لإنقاذ طفلتها البالغة من العمر شهرين والتي تعانى من الاختناق.

حيثقام الشرطيان بقلب الطفلة على وجهها مع الضغط على ظهرها مما جعلها تخرج الكثير من اللبن من فمها حتى استطاعت التنفس مرة أخرى وهو ما أدى إلى تكريم الشرطيين فيما بعد.