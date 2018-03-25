” كاوست ” لتطوير القيادات بمشاركة 25 أكاديمية سعودية

عادل الحربي (صدى):

تبدأ في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ” كاوست “، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة كاليفورنيا – بيركيلي، اليوم فعاليات “برنامج قيادات”، الذي تقيمه الجامعة للعام الخامس على التوالي للأكاديميات السعوديات، ويتم فيه استضافة المشاركات لمدة ستة أيام.

وقالت الدكتورة نجاح عشري نائب رئيس الجامعة إن البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات القيادات السعودية والمساهمة في تطوير بيئة العمل في المؤسسات الأكاديمية الوطنية، وبناء شبكات مهنية إستراتيجية عالية المستوى، حيث يتم استضافة 25 أكاديمية سعودية من القيادات النسائية (عميدات ووكيلات كليات وعمادات ورئيسات أقسام) من الجامعات السعودية كجامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام ، إلى جانب منسوبات من جامعات أم القرى وطيبة و الإمام عبدالرحمن بن فيصل، علماً بأنه تم اختيار المشاركات في البرنامج من خلال الترشيح من الجهات التي يعملن فيها وفق معاير محددة متفق عليها مسبقا، ومن ثم الاختيار من قبل لجنة عالمية.