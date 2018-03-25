لقب تاريخي لـ وسام بن يدر في أول مشاركة مع منتخب فرنسا

ماجد محمد(صدى):

استطاع وسام بن يدر، مهاجم المنتخب الفرنسى، أن يحقق رقماً قياسياً تاريخياً فى كرة القدم الفرنسية، وذلك بعدما شارك مع منتخب الديوك أول أمس الجمعة لأول مرة فى مسيرته الاحترافية، ولعب معه فى المباراة الودية أمام كولومبيا، والتى انتهت بفوز الأخير 3 / 2.

سام بن يدر، مهاجم إشبيلية الإسبانى، أصبح أول لاعب فى تاريخ فرنسا يلعب مع المنتخب الأول ومنتخب كرة الصالات، وهو ما لم يفعله أى لاعب آخر غيره.

وشارك بن يدر فى الدقيقة 73 من عمر المباراة، بعدما حل بديلاً لأوليفييه جيرو مهاجم تشيلسى الإنجليزى، وجاء انضمام بن يدر لمنتخب فرنسا كمكافأة كبرى له على تألقه مع إشبيلية وقيادته للتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفى الفوز فى شباك مانشستر يونايتد، بمباراة الإياب لدور الـ 16.